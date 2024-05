DRACENA: Vereador Monteiro pede afastamento de prefeito e secretários

No último dia 29 de abril, durante a sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Dracena, o vereador Júlio César Monteiro da Silva (PV), pediu o afastamento do prefeito municipal André Lemos (Republicanos), Secretariado e demais envolvidos.

Tal pedido, se dá com base na investigação do Ministério Público de São Paulo, assinada pelo Promotor de Justiça Antônio Simini Junior lida anteriormente também na Câmara Municipal de Dracena.

Referida investigação apura um possível esquema fraudulento na contratação do Instituto CISNE para operar 5 unidades de ESF’s do município de Dracena, tendo um aumento de 455% nas despesas para a realização do mesmo objeto, além de outros possíveis crimes apurados nas investigações.

Ao usar a palavra na sessão da Câmara de Dracena, o vereador Monteiro afirmou que se for comprovado tais situações será o maior escândalo da história de Dracena, segundo suas palavras.