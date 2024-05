FLORA RICA: Celebração do Dia das Mães das Escolas Municipais

Na última sexta-feira, dia 10 de maio, as Escolas Municipais Prof. Armando Lopes Moreno e Profª. Olga AL Emboava uniram-se para celebrar o Dia das Mães em um evento especial realizado no Centro Cultural.

O evento contou com a participação de diversas apresentações, que foram desde performances dos pequenos alunos do maternal até os estudantes do 7º e 8º ano do Ensino Fundamental. As mamães presentes foram agraciadas com emocionantes homenagens, demonstrando o apreço e a gratidão pela figura materna.

Toda a programação foi cuidadosamente organizada pelas professoras e auxiliares de educação, que garantiram momentos de emoção e alegria para todos os presentes. Além das apresentações, o evento também contou com vários sorteios, graças ao apoio do comércio local.

A presença do prefeito Fábio e da primeira-dama Renata trouxe ainda mais brilho à ocasião, demonstrando o apoio e reconhecimento da administração municipal à importância da educação e da família.

Ao término das atividades, um delicioso lanche e suco foram oferecidos a todos os presentes, promovendo momentos de confraternização e união entre alunos, pais e equipe escolar.