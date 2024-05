Governo de SP destinará R$ 3 milhões para reforma do Parque Aquático de Prudente

Na quinta-feira (9), o governador Tarcísio de Freitas anunciou, por meio de convênios, a liberação de R$ 533,4 milhões em recursos para municípios paulistas. Ao todo, 219 cidades serão beneficiadas com repasses na área da saúde e 260 com recursos para infraestrutura.

Na oportunidade o prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas (MDB), e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) assinaram um convênio que destinará R$ 3 milhões para a Prefeitura.

O acordo entre Estado e município ocorreu durante agenda oficial no Palácio dos Bandeirantes, onde o governador recebeu mais de 200 prefeitos e representantes dos municípios para assinatura de convênios e anúncio de liberação de recursos, sobretudo na área da saúde.

O recurso destinado a Presidente Prudente, será empregado na reforma do Parque Aquático da Cidade da Criança, visando a reabertura do complexo turístico.

“Este recurso é de suma importância para que possamos realizar as intervenções necessárias no Parque Aquático, que está fechado desde 2020, visando devolver à sociedade este grandioso complexo turístico regional”, ressaltou o chefe do Executivo prudentino.