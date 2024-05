Músico luceliense tem projeto aprovado na Lei Paulo Gustavo

O músico e compositor luceliense Maicon Campano, 42 anos, residente na cidade de Lucélia teve um projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo.

Maicon é músico, compositor e toca alguns instrumentos musicais como: violão, guitarra e contrabaixo. As suas composições são estilo rock gospel/hard rock/alternativo.

Ele relatou que começou no seguimento musical aprendendo violão com revistinhas que vendiam nas bancas nos anos 90. Daí anos depois, com colegas de infância montaram uma banda para tocar covers estilo Rock n Roll, os ensaios eram em um barracão que seu pai tinha na época.

A partir de 2005 em diante começou a compor, escrever letras autorais, desde então até o momento tem mais de 30 letras a serem lançadas. Na mesma época em que fazia as composições sempre participou de várias bandas de rock, se apresentando em shows e barzinhos.

Gravou com uma banda no ano de 2009 uma composição de sua autoria que se chamava (Apenas um Tempo), eu na época tocando contrabaixo, assim conseguiram divulgar a música para tocar nas rádios da região.

No ano de 2023 deu tempo com bandas por motivos pessoais, e aproveitou para realizar um sonho de infância:

Ele se inscreveu no projeto cultural Lei Paulo Gustavo e foi aprovado. Esse projeto que tem objetivo, incentivar e reaquecer o setor cultural, e está dando a oportunidade para que ele grave as próprias músicas autorais, agora como vocalista e tocando alguns instrumentos.

“Esse meu projeto tem um sentimento muito importante, foram composições escritas a vários momentos de minha vida, e detalhes que falam de mim, do mundo e da palavra de Deus”, afirmou Maicon.

“Com esse novo projeto cultural (Lei Paulo Gustavo), tive a oportunidade de estar lançando nesse ano de 2024 mais uma música de minha autoria que se chama (Ecos da Fé) junto com um vídeo clipe já divulgado nas plataformas musicais, após eu ter lançado no ano de 2023 com recursos próprios a música (Sobre Pedaços). Explicou o autor.

Maicon revelou que pretende participar nos novos projetos culturais que estarão se abrindo, um deles próximo será projeto cultural Aldir Blanc, e o seu objetivo é estar fortalecendo e ajudando a cultura da cidade de Lucélia.