Floridense que está no Sub-16 do Flamengo, jogará torneio na Inglaterra neste sábado

O jogador floridense Rogério Araújo está em Londres para disputar o Liam Brady Cup junto a equipe Sub-16 do Flamengo. O torneio acontece neste sábado e os ‘Garotos do Ninho’ defendem o título conquistado em 2023.

O Flamengo já disputou esta competição no ano passado, onde saíram como campeões de forma invicta, derrotando a equipe inglesa do Liverpool na final por 3 a 2, e esse ano tentam defender seu título e sair com o bicampeonato no Reino Unido.

Rogério Araújo atua nas categorias de base do Flamengo desde 2021, jogando desde a categoria Sub-13, onde já conquistou títulos e disputou vários torneios internacionais nos Estados Unidos, Espanha e Portugal, saindo como campeão da Iber Cup Madrid em 2023.

Na Liam Brady Cup, neste sábado, a equipe carioca jogará o primeiro jogo a partir das 9h30 (horário de Brasília) conta o Lyngby da Dinamarca, logo em seguida eles jogarão contra o Vitesse da Holanda e finaliza a disputa contra o Arsenal, o time da casa. As duas melhores equipes disputam a final do torneio.