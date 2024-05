PRACINHA: Prefeito assina convênio com o governador, para construção de arquibancada e iluminação do Estádio

Mostrando ser um prefeito competente, sendo considerado por muitos o melhor prefeito esportista da região da Alta Paulista, o prefeito de Pracinha Maurilei Aparecido esteve na semana passada na capital paulista, onde participou de uma solenidade com o governador Tarcísio de Freitas.

Na pauta solenidade o prefeito, saiu satisfeito, assinou convênio no valor de R$ 500 mil, para a construção da arquibancada e iluminação do Estádio Municipal de Pracinha.

O prefeito Maurilei Aparecido, ressaltou a importância deste convênio e da parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Pracinha, que oferecerá os moradores, um espaço adequado para a prática esportiva e realização de eventos.