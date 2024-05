Acidente entre quatro veículos mata duas pessoas

Ainda segundo a Polícia Rodoviária, as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Pronto Atendimento de Dracena, onde constatou-se a morte do condutor do caminhão, um homem de 57 anos, e da condutora do carro, uma mulher de 48 anos.



Já a passageira do carro, uma jovem de 21 anos, permaneceu sob cuidados médicos em estado grave.