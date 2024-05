Duas pessoas ficam feridas em acidente na SP-294, em Lucélia

Na noite de hoje, duas pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido na SP-294, próximo ao trevo de Lucélia.

A colisão seguida de capotamento, ocorreu nas imediações do recinto de leilões, no km 584+900 metros.

O Hb20 com placas de Santana de Parnaíba/SP, trafegava no sentido Inúbia Paulista, quando ocorreu a colisão transversal com o Ford Fiesta com placas de Lucélia que fazia o trajeto contrário e que, conforme a polícia, converteu em local proibido por sinalização.

Após o choque, o Hb20 capotou.

Duas pessoas foram socorridas com ferimentos leves. O teste do bafometro apontou que nenhum dos condutores envolvidos ingeriu bebida alcoólica.

A polícia vai apurar as causas deste acidente.