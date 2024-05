Casal é preso com 83 kg de maconha escondidos em carro

O carro possuía emplacamento da Argentina e, diante do comportamento do motorista, os policiais também reduziram a velocidade para realizar a abordagem. Após serem ultrapassados, foi dada ordem de parada no km 471, que foi obedecida pelo motorista.

O homem que dirigia o carro, de 46 anos, e a passageira, de 29 anos, forneceram as identidades de nacionalidade paraguaia e apresentaram nervosismo durante a entrevista, demonstrando “incômodo com a presença da polícia”. Eles também teriam fornecido respostas duvidosas sobre o motivo da viagem e o trajeto que percorriam.