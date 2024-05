Após viajar cerca de 1.5 kms, caminhoneiro floridense leva 28 toneladas de doações ao RS

Caminhoneiro “Clone” cedeu a carreta e serviço de transporte para que as doações da comunidade floridense chegassem ao povo gaúcho. Ele falou com nossa reportagem.

Somando esforço e um ato de amor ao próximo, e também juntando-se aos floridenses que se engajaram nos últimos dias na coleta de doações para os gaúchos atingidos pelo desastre que assolou parte do Rio Grande do Sul, o caminhoneiro floridense concluiu com sucesso, após percorrer cerca de 1.500 km de estradas, a entrega de 28 toneladas de produtos diversos em Triunfo–RS.

A iniciativa de ceder a carreta, conforme Clone, surgiu após a filha que também estava engajada na arrecadação e triagem dos donativos comentar que precisariam de um veículo de grande porte para levar a segunda remessa até o Rio Grande do Sul, já que a primeira carga havia sido levada por uma transportadora de Adamantina e que as entregas no ponto de coleta não paravam de chegar, contando inclusive com o apoio de cidades vizinhas.

As despesas de combustível, pedágio e outras, foram custeadas com doações.

Momentos antes da postagem desta reportagem, o caminhoneiro Antônio Carlos Zambianqui, popularmente conhecido como “Clone”, falou com a nossa reportagem.

“Foi um dia e meio de viagem, 30 horas dirigindo com o único ideal, entregar os donativos do povo floridense aos nossos irmãos que tanto sofrem neste momento de dor e tristeza. Vi cenas de muita destruição e tristeza”, relatou Clone ao Folha Regional NET.

Com a certeza da missão cumprida, o caminhoneiro floridense está na pista e já retorna para sua casa e sua família.

A iniciativa da coleta realizada em Flórida Paulista repercutiu regionalmente e impressionou pela quantidade arrecadada.