Sete presos fogem de presídio em Mirandópolis

Na manhã do último domingo, 19 de maio, sete presos escaparam do presídio de Mirandópolis, localizado no interior de São Paulo. A fuga ocorreu após os detentos serrarem as grades de uma janela.

Segundo o Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo (SIFUSPESP), os fugitivos estavam cumprindo pena no regime semiaberto da Penitenciária I de Mirandópolis. O grupo de fugitivos inclui quatro homens de Andradina e os demais de Itanhaém, São Paulo e Presidente Venceslau.

Os presos foram identificados como: Abner Augusto Garcia Silva, Andrews Nunes Machado, Bruno Ferreira Mendes, Carlos Welton Brito Silvestre, Leonardo Ardenghi da Costa, Leonidas Fernandes da Silva e Lucas Matheus Ferreira de Oliveira.

Até o momento desta publicação, os sete indivíduos permanecem foragidos.

O SIFUSPESP destacou que a penitenciária tem uma capacidade para 516 detentos, mas atualmente abriga 778, sobrecarregando a infraestrutura e os recursos disponíveis. O sindicato criticou a administração do governo Tarcísio de Freitas e a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), alegando que o “sucateamento do quadro de pessoal e das instalações prisionais” coloca a sociedade em risco.

A reportagem tentou contato com a SAP para obter um posicionamento oficial sobre a fuga e as alegações do sindicato, mas não obteve retorno até o momento. O espaço permanece aberto para manifestações futuras das autoridades competentes.