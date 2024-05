LUCÉLIA: Alunos da escola José Firpo visitam curso de Direito do Centro Universitário de Adamantina

Na manhã do último dia 10, sexta-feira, o curso de Direito do Centro Universitário recebeu a visita dos alunos dos ensinos Fundamental e Médio da Escola Estadual José Firpo, de Lucélia.

Aproximadamente 60 alunos de várias salas participaram da ação, que faz parte das disciplinas eletivas Direito em Foco e Júri.

Recebidos pelo coordenador do curso, Prof. Me. Igor Terraz Pinto, os jovens tiveram a oportunidade de saber mais sobre a profissão, curso, perspectivas de trabalho e ainda fizeram um tour pelo Câmpus II, conhecendo o Núcleo de Prática Jurídica, biblioteca, miniauditório e as instalações do bloco 5.

Os participantes, acompanhados pelos professores Daniela Herrera, Ângela Rocha Soubhie Leandro e Diego Rasteiro Ramires Fonseca, foram contemplados ainda com um café da manhã no Auditório Miguel Reale.

“Para nós, professores do curso de Direito da FAI, é fundamental essa interação com a comunidade, sobretudo quando ela envolve adolescentes que, em breve, estarão no ensino superior. Por meio deste bate-papo, conseguimos falar sobre o universo do Direito, e, assim, abrimos caminho para receber muitos destes alunos e alunas em um futuro próximo, em nosso curso”, ressalta o coordenador Prof. Me. Igor Terraz Pinto.

O curso

O curso de Direito do Centro Universitário tem duração de dez semestres (cinco anos), com aulas 100% presenciais, ministradas no período noturno, aliando teoria e prática jurídicas. O valor da mensalidade para o ano de 2024 é de R$ 873,65.