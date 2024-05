FLÓRIDA: Realizado sorteio da promoção Dia das Mães

Realizado na última quarta-feira (15), o sorteio da promoção Dia das Mães Premiado da Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista (ACIFP) revelou os ganhadores dos cinco prêmios da campanha.

A apuração contou com a presença e participação do presidente do legislativo floridense, vereador professor Rafael; do empresário e diretor da entidade, Renan Bataus (representando o presidente da Associação Comercial), clientes do comércio, colaboradores e da equipe da TV Folha Regional que realizou a transmissão ao vivo do sorteio.

O cliente do Auto Posto Cardoso, José Égiton, faturou R$ 1 mil em vales-compra; o segundo vales-compra, no valor de R$ 500 ficou com o cliente do Supermercados Ikeda, Roberto Ramos Mancini; o terceiro prêmio de R$ 500 (em vales-compra), contemplou a também cliente do Ikeda, Ângela Benites de Cinque Medeiro.

A fritadeira elétrica teve como ganhador o floridense Reinaldo Rafael, cliente da Drogaria Total. O 5º e último brinde do sorteio, um celular, premiou a cliente da Loja Eldorado, Marina Aparecida Pereira.

Os prêmios serão entregues na próxima semana, em evento que será realizado na sede da Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista.