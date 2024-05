FLORA RICA: Prefeito Fábio anuncia conquista de R$ 100 mil para a Saúde com apoio do deputado Mauro Bragato

A Prefeitura de Flora Rica anunciou a conquista de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil, destinada ao custeio de serviços de Saúde no município.

A emenda foi concedida pelo deputado estadual Mauro Bragato, reforçando o compromisso do parlamentar com a melhoria das condições de vida da população de Flora Rica, após solicitação do executivo municipal.

O prefeito Fábio Luiz Florentino de Faria destacou a importância desse recurso para a cidade. “Essa conquista chega em um momento crucial, permitindo-nos fortalecer os serviços de saúde e oferecer um atendimento ainda mais qualificado a todos os florarriquenses. Agradecemos ao deputado Mauro Bragato por sua sensibilidade e empenho em atender às necessidades do nosso município”, destacou.

Os recursos serão aplicados em diversas áreas da Saúde, incluindo a compra de insumos, medicamentos, equipamentos e melhoria das instalações da Unidade de Saúde. “O objetivo é garantir que a população tenha acesso a serviços de saúde de qualidade, com rapidez e eficiência”, completou o prefeito Fábio.

O ofício da emenda foi entregue ao prefeito pelo assessor parlamentar, Ricardo Rived Garcia. Também estiveram presentes no encontro, o secretário municipal do Meio Ambiente Inaldo, que recebeu o ofício parlamentar como presidente do PSDB e o vereador Nilson.