BASTOS: ADNAP participa do lançamento da pré-candidatura a prefeito de Alexandre Granado

No dia 17 de maio, ocorreu o lançamento da pré-candidatura de Alexandre Granado à prefeitura de Bastos.

De acordo com coordenador regional da ADNAP, Wilson Alcantara, foi um evento significativo realizado no salão Athenas e marcado por uma atmosfera de energia e entusiasmo contagiantes.

A ADNAP (Associação Direita Nova Alta Paulista) participou deste momento especial, atendendo ao convite de Alexandre Granado.

Além de Alexandre Granado, o evento contou com a presença de José Tiveron, pré-candidato a prefeito de Adamantina, e Grazi Tomé, pré-candidata a prefeita de Rinópolis. Também estiveram presentes representantes dos núcleos da ADNAP de Parapuã, Tupã e Osvaldo Cruz, além do Deputado Estadual Ricardo Madalena.

A pré-candidatura de Alexandre Granado conta com apoios de diversos segmentos da comunidade de Bastos e lideranças políticas que fazem parte do Governo do Estado.