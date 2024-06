IRAPURU: Concluído Curso de Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas

A turma de maio de 2024 do curso de operação e manutenção de tratores agrícolas encerrou suas atividades com grande sucesso.

Durante uma semana, os participantes se dedicaram ao aprendizado intensivo, adquirindo conhecimentos teóricos e práticos essenciais para a operação e manutenção desses importantes equipamentos agrícolas.

O curso teve como monitor, o professor Marco Volpini, cuja expertise e dedicação foram fundamentais para o sucesso do curso.

De acordo com informações, o curso foi inteiramente gratuito, sendo que os participantes receberão certificados.

O curso de operação e manutenção de tratores agrícolas foi uma realização do Sindicato Rural de Junqueirópolis por intermédio do Senar, com a parceria da Prefeitura Municipal de Irapuru.

“Agradecemos a todos que tornaram este curso possível e aguardamos com entusiasmo a oportunidade de continuar a promover o desenvolvimento e a capacitação na área agrícola”, afirmou o diretor de Agricultura, Wilson Seidiy Akabane.

(Com informações da Ass. de Imprensa)