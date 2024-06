LUCÉLIA: Sindicato Rural abre inscrições para cursos no mês de junho

O Sindicato Rural de Lucélia está informando a abertura de inscrições para novos cursos gratuitos para este mês de junho.

Os cursos serão realizados através da parceria Sindicato Rural de Lucélia e o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e a Faesp (Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo).

No período de 10 a 13 de junho será realizado o Curso de Processamento Caseiro de Carnes, no período das 8h00 às 17h00.

Já no período de 17 a 21 de junho será realizado o curso de Operação de Manutenção de Tratores Agrícolas, no período das 08h00 às 17h00.

Também estão abertas as inscrições para o curso de Processamento Agroindustrial da Cachaça, que será realizado no período de 25 a 27 de junho no horário das 08h00 às 17h00.

Todos os cursos são fornecidos por instrutores do Senar com especialização nas áreas oferecidas. Os participantes não pagam pelo curso e recebem certificado que facilita a entrada no mercado de trabalho.

Todos os cursos têm vagas limitadas e os interessados podem obter mais informações e fazer inscrições na sede do Sindicato Rural de Lucélia localizado na rua José Barbosa, 110 ou através do telefone 3551-1493.