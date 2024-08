FLORA RICA: Josi e Darcy são candidatos a prefeita e vice-prefeito

Em uma convenção realizada no dia 5 de agosto, o Partido Republicano Democrático (PRD) oficializou a candidatura de Josi e Darcy Bolachão para os cargos de prefeita e vice-prefeito de Flora Rica.

A chapa, que concorrerá sob o slogan “A Vez do Povo!” e sem coligações com outros partidos, conta com o apoio de cinco candidatos a vereador: Carlos Alexandre (Alexandre Silva), Elisangela (Lica do Brejão), Mirielli, Paulo (que busca a reeleição), e Paulo Gomes (Pim).

Josi, atual vice-prefeita, possui um histórico político como a vereadora mais votada na história de Flora Rica.

Darcy Bolachão, por sua vez, teve a experiência de ter sido vereador, reforçando a chapa com sua bagagem política.

A candidatura visa trazer novas ideias para o município.