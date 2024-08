MARIÁPOLIS: Zé Gordinho e Gildo Gentile são confirmados candidatos a prefeito e vice

No último dia 1º de agosto, o Partido Republicano Democrático (PRD) realizou a sua convenção municipal em Mariápolis, lançando oficialmente as candidaturas de Zé Gordinho para prefeito e Gildo Gentile como vice-prefeito.

Com o slogan “Fidelidade e Amor por Mariápolis”, a chapa se apresenta sem coligação com outros partidos e com a proposta de priorizar os interesses da cidade.

CANDIDATOS DA CHAPA PRD



Zé Gordinho, que já atuou como vereador em Mariápolis, é um nome conhecido no cenário político local. Com uma trajetória marcada pela participação ativa na política, ele se compromete a trabalhar com dedicação e compromisso, visando o desenvolvimento do município.

“Eu sempre estive envolvido com a política de Mariápolis, e acredito que agora é o momento de dar um passo adiante, colocando toda a minha experiência a serviço da nossa cidade”, declarou Zé Gordinho durante a convenção.

Gildo Gentile candidato a vice-prefeito traz uma perspectiva nova e reforça o compromisso da chapa com a renovação e a inovação na administração pública.

“Estou animado com essa oportunidade de servir Mariápolis e trazer novas ideias e energia para a nossa cidade. Junto com Zé Gordinho, queremos construir um futuro próspero e sustentável para todos”, afirmou Gildo Gentile.