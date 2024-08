PACAEMBU: Gerente desmente “boatos” de fechamento da unidade Camda

Nas últimas semanas foi bastante comentado em Pacaembu e através das redes sociais a respeito do possível fechamento da filial da Camda (Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina) localizada na rua Presidente Kenedy, 774, em Pacaembu.

Em reportagem do jornal O Pacaembuense, o gerente do grupo, Paulo Vítor Vela Correia, classificou as informações como irreais. “Não existe esta hipótese de fechamento da unidade Camda no município. ”

Conforme Paulo Vítor, a Camda possui sua sede principal na cidade de Adamantina e 43 filiais e em Pacaembu há 548 cooperados e esse “pensar em conjunto” é o que move a cooperativa na cidade Paraíso desde 1978 – portanto há 46 anos.

O gerente ainda evidencia que a Camda já se tornou um patrimônio histórico do município. “Sua história está ligada à vida de um grupo de pioneiros, homens que transformaram objetivos em trabalho, venceram dificuldades e souberam com o próprio esforço, superar os desafios”, apontou.

Vítor destaca que a população, tanto de Pacaembu como da região, deve valorizar as empresas estabelecidas na cidade, utilizando sua estrutura e adquirindo produtos, pois o comércio local é um dos principais segmentos responsáveis por fazer a economia de um município circular e se fortalecer.

Diante desta hipótese de fechamento, o gerente regional da Camda, Luiz Augusto, também se posicionou. “Quanto mais pessoas adquirirem produtos e serviços na própria cidade, mais estável a economia se mantém. Com o dinheiro circulando e permanecendo na cidade, automaticamente o município se torna um local com mais e melhores oportunidades. À medida que os empreendimentos crescem, a lógica é que os responsáveis pelos negócios aumentem também as suas equipes, gerando empregos. E é assim que trabalha a Camda, a mais de 59 anos muito sólida no mercado agropecuário”, finalizou.

Desta forma, o gerente da filial de Pacaembu, Paulo Vítor, afirma que a Camda não irá fechar. “Continuamos firmes e fortes em nossos objetivos, sempre com a missão de ajudar o município e nossos cooperados a produzir mais e melhor”, encerrou.