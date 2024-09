Homem é encontrado morto com sinais de violência

Na manhã desta quarta-feira (18), por volta das 9h20, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência no bairro Aldeia do Lago III, em Panorama.

De acordo com informações, o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) recebeu um chamado relatando que um indivíduo estava caído ao solo.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram a presença de um corpo em estado de rigidez cadavérica. A vítima, um homem moreno, apresentava hematomas pelo corpo, levantando suspeitas de uma morte violenta.

Imediatamente, a Polícia Civil foi informada e a perícia foi acionada para investigar a cena do crime.

Durante buscas nas imediações, os policiais identificaram evidências que reforçam a possibilidade de crime. Em uma residência próxima ao local onde o corpo foi encontrado, havia vestígios de sangue no portão e em um pedaço de telha de amianto.

Além disso, como o chão da área era de terra batida, foi possível observar uma marca de arrasto que ia do quintal da residência até a rua, sugerindo que o corpo pode ter sido movimentado após a morte.

O caso está sob investigação, e a Polícia Civil trabalha para identificar os responsáveis pelo crime.