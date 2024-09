ADAMANTINA: Instalada grama sintética no novo campo no Parque dos Pioneiros

Nos últimos dias foram instaladas a grama sintética no novo campo em construção no Parque dos Pioneiros em Adamantina.

No mês passado foi executado no Parque dos Pioneiros, o serviço de concretagem no local onde está sendo instalado o novo campo de grama sintética.

De acordo com o secretário municipal de esportes, lazer e recreação, Ronaldo Pereira Dutra (Tuiuiu), esse campo terá medidas oficiais com 54 metros de cumprimento por 32 metros de largura.

O novo campo de grama sintética está em fase final de execução, sendo executado agora a parte de complemento com as demais estruturas.

Esse novo campo de grama sintética com medidas oficiais, vai estar integrado aos demais espaços de esportes do Parque dos Pioneiros, que já conta com quadras para diferentes mo-dalidades, pista de skate, de hóquei e um campo sintético de futebol society.

A implantação deste campo de grama sintética é o primeiro de outros que a Prefeitura de Adamantina pretende instalar neste ano. Os demais campos serão instalados em bairros da cidade.

De acordo com informações, está em execução a construção de um outro campo de grama sintética com medidas oficiais no Jardim Bela Vista e a Prefeitura pretende ainda implantar outros no Parque Itamaraty e Jardim Brasil.

A Prefeitura de Adamantina licitou a compra do carpete sintético para os novos campos esportivos. E a implantação da base do gramado sintético está sendo feita pelos funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

“Com a utilização dos nossos servidores, o custo para instalação dos espaços será menor. O valor de um campo, se fosse licitar o serviço, dará para fazer três estruturas esportivas”, disse o prefeito Márcio Cardim.

“É mais um trabalho que contempla os bairros de nossa cidade, oferecendo uma estrutura mais adequada para a prática de esportes”, destacou o gestor municipal.