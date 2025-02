Suspeito de furtos de dois veículos é preso em Pacaembu

Prisão ocorreu após esforços das polícias Civil e Militar

Foi preso na tarde de hoje (31), o homem suspeito de praticar dois furtos de veículos durante a madrugada em Pacaembu.

A prisão ocorreu após um esforço intenso entre as polícias Civil e Militar, contando com imagens de câmeras de segurança, buscas e outras estratégias que resultaram na identificação e localização do mesmo.

Ele é suspeito de ter furtado um veículo Pampa que foi abandonado nas imediações da Praça Brasil Japão.

Posterior, ele teria subtraído um veículo Fiesta e acabou se acidentando com o carro na SP-294.

Após os trabalhos policiais ele foi levado para a Cadeia Pública de Adamantina onde permanece a disposição da Justiça.