FLORIDA: Tripinha é campeão do Campeonato de Férias de Futsal 2025

Nesta sexta feira (31), ocorreu a grande final do Campeonato de Férias 2025, com a quadra completamente cheia, aconteceu um jogaço do começo ao fim para ter o campeão a equipe do Tripinha/Etron Baterias/CW Motos/Japacar.

Antes do jogo da final, aconteceu a apresentação de capoeira na quadra e também dois jogos curtos das categorias de futsal da cidade, com o objetivo de incentivar a pratica esportiva da criança e adolescente de Flórida Paulista.

O jogo da decisão foi uma emoção pura do começo ao fim, onde com muito mérito os goleiros das duas equipes defenderam muito e fizeram essa final ter um placar de somente 2 a 1.

Durante o primeiro tempo, após um contra-ataque da equipe do Tripinha/Etron Baterias/CW Motos/Japacar o atleta Cassio abriu o placar e fez com que o primeiro tempo terminasse assim. No segundo tempo teve um jogo cheio de ataques e muitos gols perdidos, mas faltando apenas 22 segundos o Escritório Costa Oliveira/Giba’s conseguiu sofrer a 6ª falta para cobrar o tiro livre direto de 10 metros, onde com muitos méritos o atleta Tchow marcou, empatando o jogo.



Após o empate muitos pensaram que iria para a prorrogação, mas faltando 9 segundos a equipe do Tripinha sofreu um pênalti, marcado pelo árbitro do jogo, ficando assim no pé de Marcelo de fazer o gol do título e mesmo errando a penalidade – com o goleiro defendendo – no rebote ele fez o gol que sagrou sua equipe campeã do Campeonato de Férias de Futsal de Flórida Paulista 2025.

Após o jogo aconteceu as premiações, com a presença de autoridades como prefeito José Andriotti, vice Tairo Ferrarezi, vereadores, secretário de Esportes, Cultura e Lazer Fausto Tavolini, onde foram entregues troféus, ao jogador revelação que foi eleito Miguel da equipe do Blue Lions, em seguida houve a entrega do troféus do craque do campeonato e quem teve essa honra foi Cassio da equipe do Tripinha, logo após o artilheiro também recebeu seu troféu e ficou com Marcelo do Tripinha que fez 19 gols, e encerrando a premiação individual foi entregue o troféu de goleiro menos vazado para Lucas também do Tripinha que em seu primeiro ano defendeu muito e foi importante para a defesa da sua equipe.



O troféu do 3º lugar ficou com a equipe do Eletro Lis/Retribuir por ter perdido para o campeão nas semifinais. O Escritório Costa Oliveira/Giba’s recebeu o belissiomo troféus de vice-campeão e a equipe do Tripinha/Etron Baterias/CW Motos/Japacar recebeu o troféu de campeão, fazendo uma grande festa.

O Campeonato de Férias de Futsal 2025 de Flórida Paulista foi uma realização da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista por intermédio da Secretaria municipal de Esportes, Cultura e Lazer.

A grande final teve transmissão ao vivo pela TV Folha Regional que obteve grande audiência em Flórida Paulista e toda a região. A transmissão teve a locução de Jair Kbeça, comentários de Geovane Capoia Massarotte, locutor comercial Diego Fernandes e filmagem de Rafael Massarotte.