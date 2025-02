Duas pessoas são presas com drogas e arma em Presidente Prudente

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PRUDENTE, DISTRITOS E REGIÃO

Três indivíduos, dois jovens de 21 e 22 anos e um adolescente de 16, foram detidos em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na Vila Operária, em Presidente Prudente. A Polícia Militar realizou a abordagem após denúncias de que os suspeitos escondiam drogas em terrenos baldios. Durante a ação, pequenas quantidades de maconha e dinheiro foram encontradas com os jovens.

Com o auxílio de um cão farejador, os policiais localizaram mais drogas em um terreno baldio e em uma edícula aparentemente abandonada, onde também foi encontrada uma pistola calibre 635 municiada. Posteriormente, na casa de um dos envolvidos, foram apreendidos mais de 3 kg de entorpecentes, incluindo maconha e crack, além de balanças de precisão e dinheiro.

O adolescente alegou que a edícula havia sido alugada por ele, mas negou envolvimento com as drogas encontradas no terreno. Já os outros suspeitos negaram a comercialização dos entorpecentes. Todos foram encaminhados à Polícia Civil, que solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva.