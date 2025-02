FLÓRIDA: PÃO DE MEL: sucesso também em salgados

A Panificadora Pão de Mel, localizada em Flórida Paulista, é famosa não só pelos pães fresquinhos, mas também pelos salgados irresistíveis.

Durante a semana, mas em especial aos sábados, é uma tradição entre os clientes degustar as diversas opções oferecidas, seja no local ou para levar para casa. Cada salgado é feito com todo o carinho pela equipe, garantindo um sabor único.

Além disso, a panificadora oferece encomendas para festas, eventos e outros momentos especiais.

Direção de Edilaine Prando e o atendimento especial de uma equipe de profissionais capacitados.