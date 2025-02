Agora na COCIPA, “Hiper Farma”

A Hiper Farma Cocipa iniciou atendimento ao público nesta primeira semana de fevereiro e passa a integrar a estrutura de produtos e serviços da Hiper Cocipa em Inúbia Paulista. O novo segmento, dentro do hipermercado, amplia a comodidade e praticidade ao cooperado.

A farmácia chega para integrar um ecossistema sólido do Grupo Cocipa, que já conta com atuação de destaque no varejo supermercadista em Inúbia Paulista e pela rede de postos Cocipa com quatro unidades em operação na região.Ainda de acordo com a Cocipa, o cooperado tem vantagens exclusivas: preços especiais em medicamentos e produtos essenciais, parcelamento facilitado com condições acessíveis a todos os perfis de público e atendimento personalizado por dois farmacêuticos e equipe qualificados.

Fazer mais pelo cooperado

Segundo explica o gerente comercial da Cocipa, Márcio Cavalaro, a ideia da Hiper Farma surgiu pensando em qual novo benefício poderia ser entregue aos seus cooperados. “Indo um pouco atrás, isso retrata aquilo que fizemos com os postos de combustíveis, com quatro unidades hoje na região”, exemplifica. “E sempre pensando junto com a nossa diretoria, com os nossos departamentos, o que trazer de novidade para entregar para nossos cooperados?”, pontua.Definida a expansão para o segmento farmacêutico foram iniciados os estudos e mobilizados os diferentes setores, reconhecendo a viabilidade para a nova atividade. “Tivemos a grande satisfação do projeto ser aprovado pela nossa diretoria, permitindo ter aqui uma Hiper Farma para oferecer essa comodidade e facilidade ao nosso cooperado”, celebra o gestor comercial.



Foram realizados os investimentos, seleção e contratação dos novos profissionais para este setor, e a Hiper Farma abriu atendimento na primeira semana deste mês. “Estamos felizes, abrindo as portas da Hiper Farma e aprendendo com tudo isso”, encerra Cavalaro.

A Hiper Farma atende de segunda a sexta das 8h às 20h e aos sábados das 8h às 14h. aos domingos e feriados vai funcionar conforme o horário da Hiper Cocipa. O contato com equipe pode ser feito diretamente pelo WhatsApp: (18) 99694-7780 ou pelo e-mail [email protected].