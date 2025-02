Caminhão perde controle e para sobre guard-rail

Na tarde desta sexta-feira (14), um acidente de trânsito sem vítimas foi registrado no km 288 da Rodovia Assis Chateaubriand. De acordo com informações, um caminhão-baú que transportava galões de água seguia no sentido Martinópolis-Rinópolis quando, por razões ainda desconhecidas, o motorista perdeu o controle da direção.

O veículo rodou sobre a pista e parou sobre o guard rail no sentido contrário.