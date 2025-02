PACAEMBU: Na Câmara, vereadores cobram reajuste para os servidores e no valor do vale alimentação

Na primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Pacaembu, realizada no dia 12 de fevereiro, foi apresentada uma Indicação solicitando para que o prefeito envie um Projeto de Lei, com a proposta de reajuste no valor dos vencimentos dos servidores públicos municipais no percentual de 10%.

A Indicação foi apresentada pelos vereadores Nelson Pereira Costa “Nelsinho”, sendo subscrita pelos vereadores Joice Fonseca, Itiara de Oliveira Vicentin, Paula Tabuse e Walter Bigoni.

De acordo com os vereadores o reajuste de 10%, está calculado conforme a inflação brasileira acumulada em 2024 (4,83%) acrescido de uma correção adicional de 5,17%.

“Este ajuste totaliza um reajuste total de 10% para os vencimentos dos servidores públicos do município. Esse plano busca não apenas corrigir a perda da capacidade aquisitiva causada pela inflação, mas também assegurar ao servidor o valor justo e digno de sua contribuição para a sociedade pacaembuense”, afirmaram os vereadores.

Ainda os mesmos vereadores (Nelsinho, Itiara, Joice, Paula Tabuse e Walter Bigoni), apresentou outra Indicação solicitando ao prefeito que envie um Projeto de Lei, com a proposta de reajuste no valor do vale alimentação dos servidores públicos municipais em 10%, passando o atual valor de R$ 600,00 para R$ 660,00.

“Este ajuste visa garantir uma remuneração mais adequada aos custos atuais da cesta básica e a necessidades alimentares dos servidores, além de contribuir para o fortalecimento econômico do município por meio da manutenção do poder aquisitivo desta parcela da população municipal”, afirmaram os vereadores.