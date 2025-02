“Patense deve voltar a funcionar em Adamantina”, afirma prefeito José Tiveron

Na tarde desta segunda-feira (17), o prefeito de Adamantina, José Carlos Tiveron, anunciou que a empresa Patense deverá retomar suas atividades em breve. A declaração foi dada durante uma entrevista concedida ao jornalista e radialista Jonas Bonassa, o “Sabiá”.

Acompanhado pelo secretário municipal de Desenvolvimento, Carlos Alberto Gomes Barbosa, o prefeito revelou que, no final do ano passado, representantes da Patense entraram em contato com a administração municipal para informar sobre o retorno das operações.

Na ocasião, a previsão era de que a reativação ocorresse entre o final de janeiro e o início de fevereiro deste ano. No entanto, o processo ainda não foi concluído, mas a expectativa é que a empresa volte a funcionar até março.

RETORNO GRADUAL E MUDANÇAS NA OPERAÇÃO

Segundo Tiveron e Barbosa, a retomada das atividades será gradual. Inicialmente, nem todos os funcionários que atuavam anteriormente serão recontratados. A Patense, que chegou a empregar mais de 500 trabalhadores, deve atingir esse número novamente até o final deste ano.

Outra mudança significativa será na operação da empresa: a Patense não trabalhará mais com o processamento de descarte de peixes, como espinhas e derivados. Essa medida atende a uma das principais reivindicações da atual administração e também da população, já que o processo gerava um forte mau cheiro que afetava grande parte da cidade.

EXPECTATIVA PARA A ECONOMIA LOCAL

A notícia gera grande expectativa entre os moradores de Adamantina e região, uma vez que a Patense é uma importante geradora de empregos. O retorno da empresa pode representar um impulso significativo para a economia local, proporcionando novas oportunidades de trabalho e desenvolvimento para o município.