Preso motorista de caminhão que bateu em ônibus de estudantes

As vítimas são estudantes da Unifran (Universidade de Franca). Os dois motoristas sobreviveram.

A batida ocorreu entre as cidades de Nuporanga e São José da Bela Vista. A carreta cortou toda a lateral esquerda do ônibus, em um colisão que ainda será investigada e que ocorreu em uma rodovia com pista simples.

O resgate foi realizado durante quase toda a madrugada e envolveu as polícias Rodoviária e Militar, Bombeiros e Defesa Civil.