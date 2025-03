Grêmio Prudente fica no 0 X 0 e corre risco de não classificar para as oitavas

O Grêmio Prudente e Santo André vão para a última rodada da Série A2 do Campeonato Paulista precisando vencer para avançar às quartas de final do estadual. Isso porque na tarde deste sábado (01), jogando no estádio Paulo Constantino, pela 14ª rodada, as equipes empataram por 0 a 0 e seguem apertados na tabela.

O resultado levou o Carcará a 20 pontos, na quarta colocação da tabela de classificação, com apenas um de vantagem para a Ferroviária, primeiro time fora do G8, logo acima do Ramalhão, com 18.

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PRUDENTE, DISTRITOS E REGIÃO

https://chat.whatsapp.com/L63Z7FXeDO6JnudlnaM7I

Algumas equipes com o Taubaté, Votuporanguense e Juventus podem alcançar a pontuação do Grêmio neste domingo. O Carcará terá por obrigação vencer a próxima partida para se garantir entre os oito melhores da primeira fase.

PRÓXIMOS DESAFIOS

As equipes voltam a campo para a 15ª e última rodada da primeira fase na tarde do próximo sábado (08), a partir das 15h00. O Grêmio Prudente vai até Araraquara para encarar a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa. Já o Santo André encara o Linense, no Bruno José Daniel.

A classificação da Série A2 ficou assim: