ORGANIZAÇÃO FLÓRIDA DE CONTABILIDADE inaugura novo prédio esta semana

A Organização Flórida de Contabilidade inaugura um novo e moderno prédio, projetado para oferecer mais conforto, inovação e eficiência no atendimento aos clientes. Com um espaço renovado e estrutura aprimorada, a empresa reforça seu compromisso com a excelência e a confiança em serviços contábeis.

A reinauguração será na quarta-feira (5), a partir das 9h, na praça Gerson Veronese Ferracini, 30 em Flórida Paulista.

Sob a direção do contador Murilo Ricardo, a Organização Flórida de Contabilidade investiu em um ambiente moderno e funcional, proporcionando mais conforto e eficiência para clientes e colaboradores. A empresa segue se destacando na prestação de serviços contábeis, fiscais e trabalhistas, sempre prezando pela transparência e confiabilidade.

“Você é convidado especial para comemorar essa nova fase e conhecer o novo prédio, preparado com todo carinho para atender você cada vez melhor. Será um prazer recebê-lo!

Esperamos por você”, convidou Murilo Ricardo.