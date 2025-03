IRAPURU: Projeto melhora a genética do rebanho bovino

O município de Irapuru está dando um importante passo no desenvolvimento do setor pecuário com o avanço do Projeto “Mais Pecuária Brasil”, uma iniciativa que visa melhoria genética do rebanho bovino da região.

O projeto é uma parceria entre a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil (Conafer) e a Prefeitura Municipal de Irapuru, com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura.

O “Mais Pecuária Brasil” tem como objetivo principal promover o melhoramento genético dos rebanhos, o que, em longo prazo, trará benefícios como o aumento da produtividade e qualidade da carne, além de contribuir para o desenvolvimento econômico e sustentável da pecuária local. A iniciativa também visa ampliar a competitividade dos pecuaristas da região no mercado, proporcionando o acesso a tecnologias de ponta e práticas modernas de manejo.

O projeto está em andamento no município, e os pecuaristas que desejam participar ou obter mais informações sobre o processo podem procurar a Casa da Agricultura de Irapuru. A Secretaria Municipal de Agricultura também está disponível para esclarecer dúvidas e orientar sobre o processo de adesão ao programa.