JUNQUEIRÓPOLIS: Cras inicia atendimento à comunidade em novo endereço

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) iniciou na segunda-feira (24), seus atendimentos em uma nova localização. Agora, o Cras funciona no antigo Espaço Amigo, situado na avenida Bandeirantes, 1.314, no centro.

Para marcar a inauguração desse novo espaço, uma breve cerimônia foi realizada. O evento contou com a presença de representantes do Executivo, Legislativo, Assistência Social, Creas, Centro Comunitário Semente da Vida, Conselho Tutelar e outros membros da sociedade civil organizada. Estiveram presentes o prefeito Neto Furini, o vice-prefeito Daniel Marques, o presidente da Câmara Edvaldo Carvalho e vereadores.

A cerimônia foi conduzida pela coordenadora Bruna Guiotoko e incluiu discursos do prefeito Neto Furini, acompanhado da primeira-dama Fernanda Escaliante; do diretor técnico da DRADS Dracena, Marcelo Lopes Alves; do delegado de polícia Eliandro Renato dos Santos; e de Dionísia Rocha, que representou os usuários do Cras.

De acordo com o prefeito Neto Furini, trata-se de um novo espaço, mais moderno, adequado e com uma localização mais central pra receber e atender bem todos que precisam desse serviço.

“A pessoa que precisa de ajuda da Prefeitura não pode ser tratada de qualquer jeito. Funcionários treinados, qualificados e dedicados, temos. Faltava uma nova estrutura melhor para eles servirem melhor quem precisa, que no fim, é quem manda de verdade em nossa cidade”, afirmou o prefeito.

O Cras é um serviço público que oferece assistência básica dentro do Sistema Único de Assistência Social, focando em áreas de vulnerabilidade e risco social.