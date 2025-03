LUCÉLIA: Lions Clube realiza testes de glicemia gratuitos à população

Na terça-feira (25), o Lions Clube de Lucélia, em parceria com o Supermercado Santa Terezinha e a Prefeitura Municipal, promoveu uma relevante ação de saúde preventiva voltada ao combate e conscientização sobre a diabetes.

Durante a iniciativa, foram realizados 300 testes de glicemia gratuitos para a população de Lucélia. O evento ocorreu nas dependências do Supermercado Santa Terezinha, um local de grande circulação de clientes de todas as idades, garantindo assim um amplo acesso ao serviço.

A atividade teve como principal objetivo reforçar a importância do monitoramento e controle da diabetes, uma doença silenciosa que pode levar a complicações graves se não for devidamente acompanhada. A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para a manutenção da saúde e qualidade de vida.

Os integrantes do Lions Clube de Lucélia avaliaram a ação como um grande sucesso e destacaram que essa iniciativa já faz parte do calendário anual do clube de serviço, sempre com o intuito de beneficiar a comunidade local.

“A prevenção é o melhor caminho para uma vida saudável, e ações como essa fazem a diferença na conscientização e no cuidado com a saúde. O Lions segue firme em sua missão de servir e promover o bem-estar da comunidade”, afirmaram os representantes do Lions Clube de Lucélia.

Com esse compromisso social e humanitário, o Lions Clube de Lucélia reforça sua dedicação à causa da saúde e bem-estar da população, incentivando hábitos saudáveis e o acompanhamento regular da glicemia.