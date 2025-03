Entreposto da Ceagesp de Prudente movimenta R$ 263 mi ao comercializar 53,7 mil toneladas de produtos

O entreposto da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns gerais de São Paulo) de Presidente Prudente comercializou em 2024 um total de 53.739 toneladas de produtos agrícolas e ficou na sexta posição do ranking entre 11 armazéns interioranos analisados. A mesma colocação foi alcançada pela unidade prudentina no que diz respeito ao volume financeiro nominal movimentado, marcado em R$ 263.482.997,19. Segundo a gerência do Cepre (Entreposto de Presidente Prudente) e a Sedes (Seção de Economia e Desenvolvimento) da companhia, os resultados apresentados foram “moderados”. “Foi mantido o patamar de vendas registrado em 2023. Não ficou nem acima nem abaixo da expectativa”, declaram.

Em 2024, o Cepre comercializou 53.739 toneladas, quantidade 1,6% menor do que as 54.624 toneladas de 2023. Em volume financeiro nominal movimentado, o entreposto prudentino catalogou R$ 263.482.997,19 no ano passado, diante de R$ 242.581.474,20, no ano retrasado. “Uma das principais questões de 2024 foi o preço médio dos alimentos, devido ao calor registrado ao longo do ano. Em muitos casos, o consumidor precisou substituir alimentos, como trocar mandioca de mesa por batata-doce”, esclarece a gerência.

Produção regional

A gerência do entreposto de Prudente destaca que a unidade está localizada em uma região que tem 7 mil famílias assentadas, além de cooperativas, associações, agricultores familiares e outros pequenos agricultores individuais. “Nossa expectativa foi alcançada no sentido de trazer essa modalidade agrícola para a unidade, diversificando a pauta de produtos vendidos na unidade e ajudando a aumentar a renda desses produtores”, relata.

Frisa a administração do armazém prudentino que a aproximação da Ceagesp com esse público tem gerado bons frutos. “Eles têm mercadoria de alta qualidade e tendem a usar pouco ou nenhum veneno e a adubação é orgânica. O preço dessa modalidade é também favorecido pelo fato de esses produtores estarem a um raio de 50 a 100 quilômetros da unidade, o que favorece a logística e, por conseguinte, o valor que chega ao consumidor”, revela.

Entre os principais produtos comercializados no local estão: laranja, melancia, banana, batata inglesa, tomate, cenoura, limão, abobrinha, maracujá e cebola. “Esses são os principais produtos comerciados. A batata-doce, além de ser produzida na região, vende bastante aqui dentro. Há vezes em que ela chega a substituir batata inglesa e mandioca, dependendo do preço”, explica.

Particularidades

O fato de estar situado em uma região de cooperativas e associações reflete no Cepre, sendo que, no momento, são 32 agricultores ofertando produtos no entreposto vindos dessa modalidade, fato que é considerado uma particularidade da unidade de Prudente em relação às demais, ressalta a gerência.

“Temos também mais de cem famílias vendendo para os comerciantes aqui sediados, que têm vendido pitaia, maracujá, mandioca, hortaliças folhosas, abacate, limão taiti, abóbora e abobrinha. Essas famílias, que estão em raio de 55 quilômetros são de três assentamentos da região: Rancharia, Iepê e Martinópolis”, ressalta. “Devido a isso, conseguem trazer produtos bem frescos e colhidos pouco tempo antes de estarem disponíveis para venda, o que favorece na questão de qualidade e, devido à logística, também no preço”, complementa.

“Outro detalhe está na esfera de influência do Cepre, que transcende a região em uns bons quilômetros e é um reflexo de uma postura histórica dos comerciantes de terem criado rotas para atender os compradores. Além da região, os comerciantes têm clientes em Mato Grosso do Sul, Paraná e região da Alta Paulista”, finaliza a administração do entreposto prudentino.

Ranking

No ranking de entrepostos interioranos divulgados pela Ceagesp, o Cepre de Prudente aparece na sexta posição na comercialização de produtos e no volume financeiro nominal movimentado. Da primeira à quinta colocação, estão, respectivamente, os armazéns de Ribeirão Preto, Sorocaba, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Bauru. Abaixo da capital do oeste paulista, da sétima à 11ª posição, figuram: Araçatuba, Franca, Marília, Araraquara e Piracicaba.

