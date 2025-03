Instituto Federal de Educação em Presidente Prudente é transferido para novo campus

O IFSP de Presidente Prudente (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) está sendo transferido do Jardim Aeroporto para o novo Campus, no Parque Imperial, na Rua José Ângelo dos Santos, 211.

O novo Campus do IFSP Prudente, construído em uma área de 30 mil metros quadrados, doada pelo município de Presidente Prudente à instituição, já está pronto para receber os alunos.

Atualmente, estão em andamento duas turmas do técnico em agroindústria, período noturno, com duração de três semestres, além do curso de FIC (formação inicial e continuada) em Libras Intermediário (em andamento), que acontece nas tardes de terça.

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PRUDENTE, DISTRITOS E REGIÃO

https://chat.whatsapp.com/GwTTfxEX1rJ5MHqP4mwTpV

Também há dois cursos com inscrições abertas de FIC (formação inicial e continuada) para voleibol, de terça e quinta, das 16h30 às 18h10; e para futsal, também nas terças e quintas, das 18h10 às 19h50. Para participar é necessário ter entre 13 e 19 anos de idade. Os interessados devem efetuar a inscrição pelo site pru.ifsp.edu.br.

De acordo com a professora da unidade, Rosana Abbud, em breve, serão abertas inscrições para mais duas áreas: informática e biologia preparatória para o ENEM.

Inauguração

A equipe gestora do IFSP Prudente está em contato com o MEC (Ministério da Educação) para alinhar a data de inauguração e os representantes que estarão presentes. Até o momento, a data ainda não foi definida.

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PRUDENTE, DISTRITOS E REGIÃO

https://chat.whatsapp.com/GwTTfxEX1rJ5MHqP4mwTpV

Sobre a obra

O novo campus do IFSP Prudente contará com R$ 12 milhões de investimento em infraestrutura, além de mais R$ 500 mil em recursos de custeio para o funcionamento da unidade, que serão viabilizados pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Reitoria do IFSP.

Na próxima semana, o prefeito Tupã visitará o local, já com a transferência realizada e os alunos instalados.

“Estamos impressionados com a qualidade do campus e muito felizes com os benefícios que ele trazer aos nossos jovens. Quero agradecer ao Governo Federal por essa obra e pelo investimento em Presidente Prudente”.

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PRUDENTE, DISTRITOS E REGIÃO

https://chat.whatsapp.com/GwTTfxEX1rJ5MHqP4mwTpV