Governo do Estado premia prefeituras da região que avançam na alfabetização

O Governo do Estado de São Paulo premiou, na terça-feira (25), no Memorial da América Latina, na capital paulista, 470 municípios que se destacaram na alfabetização de crianças. O Prêmio Excelência Educacional, parte do programa Alfabetiza Juntos SP, reconhece os esforços das redes municipais que atingiram as metas estabelecidas na avaliação do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 2024 (Saresp).

Foram concedidos dois tipos de premiação: um para os municípios com escolas vencedoras no Prêmio Excelência Educacional, que reconheceu 1.171 escolas municipais de 442 cidades; e outro para os 100 municípios que obtiveram os melhores resultados na Avaliação de Fluência Leitora. E 72 prefeituras receberam ambas as premiações.

Na região da Nova Alta Paulista, 13 cidades receberam o prêmio Excelência Educacional pelos resultados no Saresp: Adamantina, Dracena, Flora Rica, Inúbia Paulista, Junqueirópolis, Monte Castelo, Nova Guataporanga, Osvaldo Cruz, Panorama, Sagres, Salmourão, São João do Pau d’Alho e Tupi Paulista.

Ainda na região da Nova Alta Paulista, receberam a premiação por estarem entre as 100 cidades que mais avançaram na Avaliação de Fluência Leitora 7 municípios, sendo: Adamantina, Flora Rica, Inúbia Paulista, Junqueirópolis, Sagres, Santa Mercedes e Tupi Paulista.