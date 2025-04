Lucélia realiza ação de coleta de lixo eletrônico e óleo de cozinha usado neste sábado

Neste sábado (5), Lucélia promove uma importante iniciativa em prol do meio ambiente. A APAE, em parceria com a Prefeitura Municipal e com apoio do Lions Clube local, realizará uma ação de coleta de lixo eletrônico e óleo de cozinha usado, das 9h às 11h30, na Praça da Igreja Matriz.

A população está convidada a participar levando itens como celulares, computadores, cabos, baterias, carregadores e outros aparelhos eletrônicos inutilizados, além de óleo de cozinha usado, que deve ser armazenado em garrafas plásticas para o descarte correto.



A ação tem como objetivo conscientizar sobre a importância da destinação adequada desses resíduos, que, quando descartados incorretamente, causam sérios danos ao meio ambiente.

“Cada gesto consciente faz a diferença. É uma oportunidade para todos contribuírem com a sustentabilidade e o cuidado com o nosso planeta”, destacam os organizadores. (Por: Redação)