Uma nova empresa do setor funerário deve se instalar em Pacaembu em breve.

A informação foi apurada pela reportagem do jornal e site Folha Regional NET na manhã desta sexta-feira (4).

A funerária, que já possui filiais em várias cidades da região, está entre as maiores do segmento e deve ampliar os serviços disponíveis no município.

Mais detalhes sobre a instalação e o início das atividades serão divulgados nos próximos dias. (Por: Redação)