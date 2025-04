Morre o motorista de caminhonete vítima de capotamento em Panorama

Nilson Gonçalves Marques, de 40 anos, morador de Panorama, faleceu em Presidente Prudente, onde estava internado após sofrer um grave acidente automobilístico.

O acidente ocorreu na manhã de ontem (3), na estrada vicinal que liga Panorama a Presidente Epitácio, nas proximidades do residencial Aldeia do Lago. Nilson estava em uma caminhonete que capotou, resultando em ferimentos graves.

Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

De acordo com a Funerária São Vicente, o velório terá início às 14h desta sexta-feira (4), no Velório Municipal de Panorama. O sepultamento está previsto para as 8h deste sábado (5).

A Polícia Civil está investigando as causas do acidente. (Por: Redação / Foto: Reprodução)