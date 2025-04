Clemente de Sales e graduandos de História da FAI: a trajetória familiar que se confunde com a história regional

Na última sexta-feira, 28 de março, os estudantes do 5º termo de História do Centro Universitário de Adamantina (FAI) promoveram um encontro enriquecedor com o professor e escritor Clemente Sales, autor do livro “A Lavadeira”, no Câmpus II.

O objetivo central da visita foi proporcionar aos alunos uma experiência de aprendizado prático, complementando o conteúdo teórico da disciplina “História e Cultura Afro-Brasileira”. Além disso, o contato direto com um autor local permitiu aos alunos compreenderem a história da região sob uma perspectiva pessoal e familiar, enriquecendo a compreensão do contexto histórico.

Filho de pais que vieram do norte de Minas Gerais, Clemente nasceu em Quintana, estado de São Paulo, no ano de 1944. De lá, sua família mudou-se para Varpa, hoje um distrito de Tupã. Anos depois mudaram-se para Flora Rica, cuja cidade estava em fase inicial de criação. A próxima cidade foi Irapuru, onde residem até os dias atuais.

Clemente graduou-se em Estudos Sociais e História na antiga FAFIA (atual FAI). Trabalhou no comércio e na prefeitura municipal de Irapuru, antes de tornar-se professor efetivo naquela cidade. Já aposentado, decidiu registrar a história de sua família, especialmente de sua mãe, dona Virgínia.

Em 2023, com recursos próprios, publicou o livro “A Lavadeira” (edição independente). O enredo retrata os percalços e a coragem de uma mulher para criar os seus filhos com poucos recursos e sem o marido, que faleceu ainda jovem, vítima de acidente de trabalho na fazenda que administrava. Ele relatou que sua mãe tinha ascendência indígena e seu pai era afrodescendente. Segundo o professor, a origem étnica e a condição economicamente desfavorável da família levavam a algumas situações de preconceito, porém superadas com o estudo, a busca por melhores condições de vida e pela conduta.

A trajetória pessoal, familiar e profissional se entrelaça com a história da sua cidade e da região. A ascensão econômica do estado de São Paulo, especialmente com a cultura cafeeira e com a urbano-industrialização atraindo pessoas de todo o Brasil, a marcha do café para o oeste, a formação das novas cidades… Todos esses fatos têm influência direta na história familiar do professor.

Guilherme Henrique Fonseca foi um dos alunos presentes na roda de conversa. Para ele, a visita do professor Clemente foi “bem bacana”. “Tivemos contato real com a história da nossa região. Observamos também a importância da educação na melhora da qualidade de vida das pessoas. É importante verificar como as histórias de vida têm força. Valeu demais ter ouvido o que ele tinha para dizer e conhecer um pouco mais sobre ‘A Lavadeira'”, afirmou.

O professor Clemente doou um livro para a Arquivoteca do Serviço de Atendimento Psicopedagógico e Psicossocial (SAPP). A obra está disponível no arquivo localizado na entrada do bloco II, próximo à biblioteca.

O depoimento do convidado foi gravado por Gilson Leandro, jornalista colaborador, tornando-se valioso registro de história oral. O link será disponibilizado na página do curso de História e no site www.latitude21.com.br, que vem se tornando importante repositório da história local e regional.

Por Vitor Rafael Borges Filgueira, 5º termo de História / Revisão de Priscila Caldeira