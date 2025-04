ADAMANTINA: Término da construção da sede da OAB está previsto para agosto

A construção do prédio da 59ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Adamantina segue em andamento avançado. A área em obras conta com 1.274,74 m² e fica localizada na Rua Josefina Dall’Antônia Tiveron, ao lado da sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ponto estratégico e de fácil acesso.

Em recente entrevista à TV Folha Regional a presidente Renata A. Mozini S. Pinto revelou quando a nova sede deverá ser entregue. “Tem previsão de término em agosto deste ano, inclusive com todo o layout pronto e mobiliado. Era uma meta alcançada e iniciada na gestão do ex-presidente Marco Figueiredo que vai ser concluída agora”.

Com o futuro prédio próprio, a Subseção será capaz de ampliar os serviços prestados à classe advocatícia, proporcionando um espaço moderno e mais confortável para as atividades da OAB. Além disso, permitirá um atendimento mais eficiente e de maior abrangência para a população adamantinense, garantindo acessibilidade aos serviços da instituição.

“Também nesta sede própria o advogado vai ser mais bem acolhido, porque é uma estrutura pensada na atividade da advocacia, com espaços mais adequados de audiências, palestras, coworking e demais serviços prestados à sociedade”, acrescenta Renata.

O terreno para a construção foi doado à OAB de Adamantina pela Prefeitura em 2019 e recebeu aprovação da Câmara Municipal.

A presidente informou ainda que o recurso para a obra, bem como a fiscalização e acompanhamento dos serviços são da OAB São Paulo.

Por Folha Regional Adamantina

