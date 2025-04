LUCÉLIA: Realizada com sucesso a campanha de recolhimento de lixo eletrônico e óleo de cozinha usado

A cidade de Lucélia foi palco, no último sábado, dia 5 de março, de mais uma edição da Campanha de Recolhimento de Lixo Eletrônico e Troca de Óleo Usado, iniciativa que tem se consolidado como uma importante ação ambiental no município.

A mobilização foi promovida pela Prefeitura Municipal de Lucélia em parceria com a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), e contou com o apoio do Lions Clube de Lucélia. A campanha teve como objetivo estimular a destinação correta de resíduos eletrônicos e do óleo de cozinha usado, contribuindo para a preservação do meio ambiente e a conscientização da população sobre o descarte responsável.

O ponto de coleta foi instalado na Praça da Igreja Matriz, onde moradores da cidade puderam entregar diversos tiposde materiais eletrônicos inservíveis, como eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos, cabos, carregadores, pilhas e baterias, além de óleo de cozinha usado, que tem grande potencial poluidor se descartado de forma inadequada.

Segundo os organizadores, a ação foi considerada um sucesso, tanto pela quantidade de materiais arrecadados quanto pelo engajamento da comunidade local. A participação ativa dos moradores reforça o compromisso da população com causas ambientais e sociais, além de apoiar instituições como a APAE, que desempenham um papel fundamental no município.

Além de promover a sustentabilidade, campanhas como essa também têm caráter educativo, mostrando aos cidadãos a importância do consumo consciente e da destinação correta de resíduos, especialmente os que oferecem riscos ao meio ambiente.

A Prefeitura e as entidades envolvidas agradeceram a colaboração de todos e destacaram a importância da continuidade dessas ações, reforçando que o cuidado com o planeta começa com atitudes simples, mas de grande impacto.

Por Redação

