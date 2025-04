LUCÉLIA: ACE lança campanha de Dia das Mães com sorteio de viagem e vales-compras

A Associação Comercial e Empresarial de Lucélia (ACE) deu início, no último dia 2 de abril, à sua tradicional campanha promocional em comemoração ao Dia das Mães. Com o slogan “Minha Mãe Merece o Melhor”, a ação tem como principal objetivo movimentar o comércio local durante uma das datas mais importantes do varejo, além de presentear consumidores com prê-mios atrativos.

A iniciativa contempla os clientes que realizarem compras nas lojas participantes da campanha. A cada compra, o consumidor recebe um cupom, que deve ser preenchido corretamente e depositado na urna disponibilizada no estabelecimento. O sorteio dos prêmios está marcado para o dia 31 de maio, encerrando oficialmente a campanha.

Neste ano, a premiação promete agradar em cheio quem quer mimar sua mãe ou até se dar um presente especial. Os prêmios incluem:

-1º lugar: Uma viagem com acompanhante para o Resort Campo Belo

-2º lugar: Um vale-compras no valor de R$ 500,00

-3º lugar: Um vale-compras no valor de R$ 400,00

-4º lugar: Um combo Bem-Estar no espaço Mariana Audi

-5º lugar: Um combo de beleza no Patricia Parra Studio Hair

A campanha é mais uma ação promovida pela ACE que visa estimular o consumo no comércio luceliense, incentivando a população a prestigiar os estabelecimentos locais. Além disso, a entidade reforça sua missão de contribuir para o fortalecimento econômico da cidade, promovendo ações que valorizam datas comemorativas e criam oportunidades tanto para empresários quanto para consumidores.

“Estamos sempre buscando formas de apoiar o comércio local e ao mesmo tempo oferecer algo a mais aos consumidores. Essa campanha de Dia das Mães tem tudo para ser um sucesso, com prêmios pensados com carinho e que celebram o amor e a dedicação das mães”, destacou a diretoria da ACE em nota.

As lojas participantes da promoção estão identificadas com material da campanha, facilitando o reconhecimento por parte dos consumidores. A expectativa é que, assim como em anos anteriores, a adesão do público seja expressiva, contribuindo para o aquecimento das vendas no período.

Por Marcos Vazniac