JUNQUEIRÓPOLIS: Câmara entrega Moção de Aplausos à Escola Geraldo Pecorari pela aprovação para o modelo cívico-militar

Na noite de 14 de abril de 2025, foi realizada a 11ª Sessão Ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Junqueirópolis, com destaque para a entrega da Moção de Aplausos à Escola Estadual Professor Geraldo Pecorari, em razão da sua aprovação na primeira rodada da consulta pública promovida pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, que resultará na implantação do modelo de ensino cívico-militar na unidade escolar a partir do segundo semestre de 2025

Foi destacado pela Câmara Municipal que a aprovação dessa transformação para a Escola Estadual Professor Geraldo Pecorari, representa um marco importante para a educação pública de Junqueirópolis.

Ainda foi destacado essa conquista graças ao empenho da equipe gestora, dos professores, servidores, alunos e da comunidade escolar, que, de forma democrática e participativa, optaram por um novo modelo de gestão escolar voltado à valorização da disciplina, do civismo, da cidadania e da qualidade no ensino.

A homenagem na Câmara Municipal de Junqueirópolis contou com a presença de representantes da escola, que estiveram no plenário para receber a honraria das mãos dos vereadores, em um momento de valorização pública do trabalho da instituição e de seus profissionais.

Da Redação

