SALMOURÃO: Concluída a obra da nova ponte de concreto no bairro Guarani

A Prefeitura de Salmourão concluiu as obras da nova ponte do Bairro Guarani, uma importante conquista para garantir mais mobilidade e segurança à população. A obra foi realizada com investimento de R$ 600 mil, por meio de convênio com a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

A prefeita Sônia Gabau agradeceu a Deus por mais essa realização e destacou o apoio fundamental do governador Tarcísio de Freitas e do coronel Henguel Ricardo Pereira, coordenador da Defesa Civil Estadual, que viabilizaram os recursos para a execução do projeto.

A prefeita também fez questão de reconhecer o trabalho conjunto da vice-prefeita Márcia, da Câmara Municipal, dos servidores municipais e de todos que contribuíram para a concretização desta importante melhoria para o município.

A administração municipal segue avançando com obras e ações que transformam a realidade da população, reafirmando o compromisso com o progresso de Salmourão.

Por Assessoria de Comunicação

.