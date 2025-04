RESTAURANTE E PIZZARIA CAPRI seu endereço para o almoço de Páscoa com a familia em Lucélia

Localizado na Avenida Internacional, em Lucélia, o tradicional Restaurante e Pizzaria Capri estará funcionando normalmente no almoço deste domingo de Páscoa, oferecendo uma experiência diferenciada para quem deseja celebrar a data com sabor e aconchego.

Sob a direção de George e sua família, o Capri é reconhecido pela qualidade de seus pratos, o ambiente acolhedor e o atendimento especial — marca registrada da casa.

Seja para reunir a família, comemorar com amigos ou apenas aproveitar uma refeição saborosa, o Restaurante e Pizzaria Capri é uma excelente escolha para o domingo de Páscoa.

Além do menu especial, o local mantém sua excelência no atendimento, fazendo com que cada cliente se sinta em casa.

Restaurante e Pizzaria Capri — o sabor da tradição em Lucélia. (Por: Redação)