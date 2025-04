Homem é encontrado morto em banheiro de residência

Na noite desta sexta-feira (25), a Polícia Militar de Paulicéia atendeu a uma ocorrência na qual um homem foi encontrado morto dentro de sua residência. A vítima foi localizada caída no banheiro da casa, já sem sinais vitais.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, um vizinho, preocupado com a falta de contato com a vítima desde a manhã do mesmo dia, tentou contato, mas não obteve resposta.

Ao chegar à residência, encontrou a porta entreaberta e, ao entrar, se deparou com o homem caído no banheiro.



A equipe policial constatou que aparentemente não havia marcas de violência ou lesões visíveis no local, o que inicialmente afastou a necessidade de perícia técnica detalhada no endereço. Mesmo assim, para esclarecer oficialmente a causa da morte, foi requisitado o exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML) de Dracena.

O agente funerário da Mutuária Dracenense, esteve presente no local para os procedimentos necessários. O corpo foi sepultado na manhã de hoje.

O caso segue sendo apurado pelas autoridades. (Por: Redação)